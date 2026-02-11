Песков попал в скандал из-за Telegram 3 11.02.2026, 14:55

7,942

Пресс-секретарь Путина отказался верить российским военным.

В Кремле усомнились, что ограничения на работу Telegram способны повлиять на координацию российских военных в Украине. «Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявления z-блогеров о том, что Telegram остается единственным способом связи в войсках, и блокировка сервиса «приведет к фатальным последствиям» на фронте.

Комментируя ограничения в отношении мессенджера, Песков вновь подчеркнул, что «закон нужно выполнять».

«Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram, но если реакции не следует, то Роскомнадзор принимает меры», — добавил он.

Сбои в работе мессенджера начались 9 февраля, на следующий день Роскомнадзор подтвердил, что усилил ограничения, и анонсировал его блокировку. Это вызвало возмущение z-блогеров, которые заявили, что замедление Telegram привело к нарушению взаимодействия на фронте.

Ранее российские военные нелегально использовали на войне спутниковые терминалы Starlink Илона Маска, благодаря которым обеспечивалась связь, управление дронами и сохранялся доступ к заблокированным в РФ иностранным сервисам — например, к Discord.

Однако недавно в Украине заработали «белые списки» пользователей Starlink, незарегистрированные терминалы были отключены.

После этого z-блогеры пожаловались, что российское командование не создало других каналов связи для военных и «все вернулось в состояние начала СВО в 2022 году, когда между подразделениями полностью отсутствовала какая-либо координация».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com