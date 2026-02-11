Песков попал в скандал из-за Telegram

Песков попал в скандал из-за Telegram3
- 11.02.2026, 14:55
- 7,942
Пресс-секретарь Путина отказался верить российским военным.
В Кремле усомнились, что ограничения на работу Telegram способны повлиять на координацию российских военных в Украине. «Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявления z-блогеров о том, что Telegram остается единственным способом связи в войсках, и блокировка сервиса «приведет к фатальным последствиям» на фронте.
Комментируя ограничения в отношении мессенджера, Песков вновь подчеркнул, что «закон нужно выполнять».
«Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram, но если реакции не следует, то Роскомнадзор принимает меры», — добавил он.
Сбои в работе мессенджера начались 9 февраля, на следующий день Роскомнадзор подтвердил, что усилил ограничения, и анонсировал его блокировку. Это вызвало возмущение z-блогеров, которые заявили, что замедление Telegram привело к нарушению взаимодействия на фронте.
Ранее российские военные нелегально использовали на войне спутниковые терминалы Starlink Илона Маска, благодаря которым обеспечивалась связь, управление дронами и сохранялся доступ к заблокированным в РФ иностранным сервисам — например, к Discord.
Однако недавно в Украине заработали «белые списки» пользователей Starlink, незарегистрированные терминалы были отключены.
После этого z-блогеры пожаловались, что российское командование не создало других каналов связи для военных и «все вернулось в состояние начала СВО в 2022 году, когда между подразделениями полностью отсутствовала какая-либо координация».