В Беларуси решили легализовать «пиратство»10
- 11.02.2026, 15:07
БТ будет использовать чужую музыку без разрешения.
На белорусском телевидении смогут использовать музыку без согласия авторов, пишет БелТА.
Так, предложение о предоставлении больших прав белорусскому телевидению было вынесено в «палатку». В частности, предложено дать возможность на телевидении свободно использовать музыкальные произведения.
Фактически речь идет об использовании музыкальных произведений без согласия правообладателей и без выплаты вознаграждения, что по своей сути соответствует признакам пиратства. Подобная норма противоречит базовым принципам авторского права и может привести к ущемлению интересов авторов и правообладателей.