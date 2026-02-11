В Беларуси решили легализовать «пиратство» 10 11.02.2026, 15:07

4,620

Фото с сайта unn.com.ua

БТ будет использовать чужую музыку без разрешения.

На белорусском телевидении смогут использовать музыку без согласия авторов, пишет БелТА.

Так, предложение о предоставлении больших прав белорусскому телевидению было вынесено в «палатку». В частности, предложено дать возможность на телевидении свободно использовать музыкальные произведения.

Фактически речь идет об использовании музыкальных произведений без согласия правообладателей и без выплаты вознаграждения, что по своей сути соответствует признакам пиратства. Подобная норма противоречит базовым принципам авторского права и может привести к ущемлению интересов авторов и правообладателей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com