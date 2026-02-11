«Путин бы уже проиграл»10
- 11.02.2026, 15:17
Экс-глава разведки MI6 раскрыл, что пока спасает Россию на фоне войны против Украины.
Китай активно помогает России в войне против Украины. По мнению бывшего руководителя британской разведки МИ6 Ричарда Мура, Владимир Путин не выдержал бы долгих боевых действий.
Об этом он заявил в интервью Clash Report. По его словам, Пекин оказывает Москве большую поддержку, чем Пхеньян и Тегеран.
«Я абсолютно уверен, что Путин бы уже проиграл, если бы не поддержка Китая, которую он получил. Так что в заголовки газет часто попадает то, что северокорейцы предоставили ему примерно 12 тыс военнослужащих для битвы под Курском, или о том, что иранцы предоставили ему технологию беспилотников», – сказал он.
Только в декабре 2025 года, по мнению бывшего главы британской разведки, за один месяц погибло около 30 000 россиян.
«Это столько же, сколько они потеряли за десятилетнюю кампанию в Афганистане. Потери ужасны, и даже россиянам будет трудно компенсировать этот уровень потерь», – подытожил он.