Из Беларуси запустили еще один прямой автобус в Краков 1 11.02.2026, 15:36

2,640

Он будет ездить по субботам.

Рейсовый автобус между Минском и Краковом появился по субботам. Из белорусской столицы он отправляется в 02:30. О новом рейсе рассказали Office Life представители сервиса «Атлас Бас».

В обратном направлении автобус будет курсировать по воскресеньям. Из Кракова он стартует в 20:40.

Поездка в одну сторону обойдется в 220 рублей. По дороге автобус заезжает в Варшаву, Барановичи и Брест.

Ранее с 10 февраля запустили регулярный автобусный рейс из Гомеля в Краков. По дороге он заезжает в Могилев и Брест, а на территории Польши — в Варшаву.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com