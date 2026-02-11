Из Беларуси запустили еще один прямой автобус в Краков

Из Беларуси запустили еще один прямой автобус в Краков1
- 11.02.2026, 15:36
Он будет ездить по субботам.
Рейсовый автобус между Минском и Краковом появился по субботам. Из белорусской столицы он отправляется в 02:30. О новом рейсе рассказали Office Life представители сервиса «Атлас Бас».
В обратном направлении автобус будет курсировать по воскресеньям. Из Кракова он стартует в 20:40.
Поездка в одну сторону обойдется в 220 рублей. По дороге автобус заезжает в Варшаву, Барановичи и Брест.
Ранее с 10 февраля запустили регулярный автобусный рейс из Гомеля в Краков. По дороге он заезжает в Могилев и Брест, а на территории Польши — в Варшаву.