закрыть
19 мая 2026, вторник, 15:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Из Беларуси запустили еще один прямой автобус в Краков

1
  • 11.02.2026, 15:36
  • 2,640
Из Беларуси запустили еще один прямой автобус в Краков

Он будет ездить по субботам.

Рейсовый автобус между Минском и Краковом появился по субботам. Из белорусской столицы он отправляется в 02:30. О новом рейсе рассказали Office Life представители сервиса «Атлас Бас».

В обратном направлении автобус будет курсировать по воскресеньям. Из Кракова он стартует в 20:40.

Поездка в одну сторону обойдется в 220 рублей. По дороге автобус заезжает в Варшаву, Барановичи и Брест.

Ранее с 10 февраля запустили регулярный автобусный рейс из Гомеля в Краков. По дороге он заезжает в Могилев и Брест, а на территории Польши — в Варшаву.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН