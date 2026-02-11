«Система в России начинает пожирать саму себя» 1 11.02.2026, 15:39

У российских чиновников конфисковали имущество на 100 миллиардов рублей.

Волна конфискаций имущества, которая прокатилась по регионам России и затронула чиновников, силовиков и судей, принесла государству сумму, сопоставимую с годовым бюджетом небольшого региона, пишет The Moscow Times.

В общей сложности по коррупционным делам за последние 5-7 лет было изъято собственности на 100 миллиардов рублей, отчитался в Госдуме РФ аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Конфискации достигли таких масштабов, что, по словам Батуркина, уже требуется «дорожная карта» для взаимодействия профильных ведомств, которым предстоит работать с изъятыми компаниями, домами, земельными участками и коллекциями элитных машин и часов.

Нужно «наладить коммуникацию между силовым блоком и Росимуществом для того, чтобы все-таки больше было обратной связи на предмет того, какое имущество предстоит передать в собственность Российской Федерации», цитирует Батуркина РБК. Пока, по его словам, почти все изъятое остается на балансе государства: реализованы в результате торгов лишь 8% активов.

В общей сложности волна конфискаций принесла государству более 4 триллионов рублей, но основную сумму обеспечили компании и предприятия, национализированные по искам Генпрокуратуры. Под каток конфискаций попали в том числе люди, снабжавшие деньгами российский режим. «Когда система начинает пожирать саму себя, неприкосновенных не бывает», — писал политолог Аббас Галлямов.

В качестве примера он приводит миллиардера Константина Струкова, у которого государство забрало «Южуралзолото», отправив самого бизнесмена в СИЗО по уголовному делу. «Вообще-то Струков на протяжении долгих лет выступал одним из главных спонсоров «Единой России». Думал, что это гарантирует ему неприкосновенность», — отмечает Галлямов.

Вместе с богатейшими россиянами постоянными героями пресс-релизов Генпрокуратуры стали чиновники второго и третьего ранга, оказавшиеся владельцами десятков компаний и объектов недвижимости.

У бывшего начальника федерального казенного учреждения (ФКУ) «Уралуправтодор» Алексея Борисова силовики нашли и решили изъять 19 земельных участков, 15 жилых домов, 26 квартир, 12 машино-мест и 40 нежилых помещений. Владельцем 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков и 10 автомобилей оказался бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. 30 объектов недвижимости и 25 машин оказалось во владении у экс-министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева. А Аслан Трахов за 20 лет на посту главы Верховного суда Адыгеи заполучил 114 земельных участков, 26 домов и несколько торговых центров.

Что делать с этим имуществом, сейчас решают чиновники Счетной палаты, представители Минфина и Росимущества, рассказал Батуркин в Госдуме. Сейчас нужно обеспечить готовность самого Росимущества, а также очистку продаваемой собственности от всех долгов и обременений — такие меры позволят быстрее выводить изъятое имущество коррупционеров в оборот, уточнил аудитор.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com