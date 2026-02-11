Европарламент одобрил предоставление Украине кредита на 90 млрд евро 3 11.02.2026, 15:30

Названы сроки выплаты первого транша.

Европейский парламент в среду, 11 февраля, поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро для финансирования военных и бюджетных расходов.

Об этом говорится на сайте Европарламента.

Евродепутаты поддержали кредит для Украины на период 2026-2027 годов 458 голосами «за». 140 законодателей выступили против и 44 воздержались от голосования.

Кредит для Украины состоит из 60 млрд евро военной помощи и 30 млрд евро бюджетной поддержки, финансируемой за счет заимствований ЕС.

Если определенные виды вооружения, необходимые Украине, не будут немедленно доступны в странах с ЕС, к их поставке из других стран за пределами блока будет применяться ряд целевых исключений.

Финансовая помощь будет предоставляться в соответствии с потребностями Украины.

Для того, чтобы решение окончательно вступило в силу, Европейский совет также должен официально принять пакет законодательных актов о выделении кредита. Ожидается, что первый платеж выплатят уже в начале второго квартала 2026 года.

