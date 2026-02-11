«Лукойл» потерял контроль над НПЗ в Европе из-за санкций 11.02.2026, 15:49

2,186

Но есть нюанс.

Французская компания TotalEnergies получила полный контроль над нефтеперерабатывающим заводом Zeeland в Нидерландах, где 45% акций принадлежат «Лукойлу». В то же время французский концерн не выкупил долю российской компании.

Об этом сообщает Reuters.

По словам генерального директора TotalEnergies Патрика Пуянне, концерн не выкупал 45% долю НПЗ, которая принадлежит россиянам.

Он пояснил, что действующее соглашение с «Лукойлом» позволяет компании временно самостоятельно управлять заводом. Согласно договоренностям, Total поставляет всю сырую нефть на предприятие, покрывает операционные расходы и получает всю произведенную продукцию.

«Было понятно, что «Лукойл» должен уйти... но это их дело, кому продавать», - заявил Пуянне.

Он отметил, что такая модель управления будет действовать до тех пор, пока российская компания не найдет покупателя на свою долю.

Что известно о сделке

Российская компания приобрела 45% акций Zeeland в 2009 году за около 725 млн долларов во время визита тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева в Нидерланды. Тогда сделку рассматривали как расширение энергетического влияния Москвы в Европе.

Правительство Нидерландов заявило, что решение по управлению заводом является внутренним корпоративным делом, поскольку сам НПЗ формально не находился под санкциями.

Ранее TotalEnergies сообщила, что ее прибыль от переработки нефти в четвертом квартале выросла более чем на 200%.

Санкции США против «Лукойла»

В октябре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против двух нефтяных гигантов России - «Роснефти» и «Лукойла».

На этом фоне несколько европейских стран, в которых есть НПЗ «Лукойла», начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, нефтяной гигант пытался продать свои зарубежные активы швейцарскому трейдеру Gunvor. Однако компания отказалась от сделки после того, как Министерство финансов США назвало ее «марионеткой Кремля».

В январе 2026 года в компании заявили, что «Лукойл» заключил соглашение о продаже своих международных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle.

Впрочем, эту сделку еще должно согласовать Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com