Toyota представила первый полностью электрический трехрядный внедорожник 1 11.02.2026, 15:46

3,730

Фото: Toyota

Ожидаемая стартовая цена — около $48 000.

Toyota обновила один из своих самых популярных трехрядных внедорожников — Highlander, представив полностью электрическую версию 2027 года. Это первый трехрядный электромобиль Toyota, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Новый Highlander получил современный дизайн, полностью переработанный салон и широкий набор технологий. Доступны две версии: XLE и Limited. Базовая XLE оснащена батареей 77 кВт·ч и одним электродвигателем мощностью 221 л. с., с запасом хода до 287 миль. Версия AWD с той же батареей развивает 338 л. с., но запас хода снижается до 270 миль. Более крупная батарея 95,8 кВт·ч увеличивает пробег до 320 миль, при этом мощность остается 338 л. с.

Highlander EV поддерживает стандарт зарядки NACS и технологию Vehicle-to-Load (V2L), позволяющую питать внешние устройства или использовать автомобиль как резервный источник энергии.

Салон оснащен 14-дюймовым центральным сенсорным экраном с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, зарядкой для всех трех рядов сидений, панорамной крышей и настраиваемой подсветкой из 64 цветов. Сиденья выполнены из искусственной кожи SofTex, передние подогреваемые, задние — с дополнительным подогревом по опции.

Безопасность обеспечивается системой Toyota Safety Sense 4.0 и комплексом Star Safety System с контролем слепых зон, ассистентом парковки и автоматическим торможением.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com