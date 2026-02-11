19 мая 2026, вторник, 16:39
На заводе в Костюковичах погиб рабочий

  11.02.2026, 15:56
Его затянуло в дробильную мельницу.

В Костюковичах при ремонте дробильной мельницы погиб электрогазосварщик, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 10 февраля на цементном заводе в цехе помола сырья 33‑летний электрогазосварщик выполнял ремонт вышедшей из строя мельницы‑дробилки. Установлено, что оборудование было отключено, однако во время работ мужчина находился на валах механизма и с помощью газового резака пытался извлечь застрявший металлический предмет. Когда деталь освободилась, его по инерции затянуло внутрь агрегата.

Коллега услышал крики и вызвал экстренные службы. Несмотря на оперативные действия спасателей и медиков, спасти работника не удалось.

Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, опросили очевидцев, изъяли документацию и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

