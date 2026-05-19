НАТО начало военную миссию в Арктике

Ее планирование началось после переговоров Рютте и Трампа в Давосе.

НАТО начало военную миссию Arctic Sentry («Арктический страж») для усиления своего присутствия в Арктике в рамках обещаний президенту США Дональду Трампу, который настаивал на незащищенности региона и в частности Гренландии.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщила пресс-служба НАТО.

Миссия Arctic Sentry будет координировать растущее военное присутствие европейских союзников НАТО в регионе и будет состоять из военных учений, таких как датская операция «Арктическая выносливость в Гренландии».

«Миссия подчеркивает обязательства Альянса защищать своих членов и поддерживать стабильность в одном из стратегически важнейших и экологически сложнейших регионов мира», – заявил Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

НАТО начало планировать проект миссии после того, как президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели переговоры в Давосе в январе в разгар кризиса вокруг Гренландии, вызванного настаиванием американского лидера на контроле над островом.

Рютте и Трамп договорились, что НАТО будет играть большую роль в защите Арктики, в то время как Дания, США и Гренландия проведут дальнейшие переговоры по Гренландии.

