Рядом с Мирским замком продают необычную усадьбу 11.02.2026, 16:08

Загородный комплекс находится в живописной местности у Налибокской пущи.

В двух километрах от Мирского замка продается агроусадьба «Мирские криницы». Преимуществ у такого загородного комплекса много: это и живописная местность, и уникальная локация, и готовое место для жизни или бизнеса, пишет Realt.by .

Усадьба расположена в деревне Горячки Кореличского района. Этот населенный пункт окружают лесные массивы, неподалеку протекает река Миранка, а прямо рядом с комплексом растет дуб, возраст которого превышает 400 лет.

На территории агроусадьбы расположены сразу три капитальных дома. Все они были построены в 2018 году. Основной дом с мансардой имеет площадь 64 квадратных метра. Внешние стены и отделка выполнены из натуральной древесины, пол уложен из натуральной доски и плитки, на крыше — металлочерепица.

В главном доме оборудована печь-камин, есть электроотопление, водонагреватель и кондиционер. На первом этаже находится кухня со всей бытовой техникой (индукционная плита, посудомоечная машина), просторный зал с уютным камином и раздельный санузел. На втором этаже оборудованы две спальни. Все помещения уже уютно обставлены.

Площадь каждого гостевого домика составляет 30 квадратных метров. В домах — теплые полы и просторные террасы. Весь комплекс расположен на участке площадью 65 соток. На территории уже есть плодовые насаждения, а также детская площадка, зона барбекю и другие дополнительные постройки для комфортного отдыха.

Кроме домов для проживания, здесь есть летняя кухня с печью, бытовой техникой и санузлом. Конечно, есть и беседка вместимостью до 30 человек, рассчитанная на большие мероприятия. Не забыли и про баню с сауной и купелью с видом на окрестности.

В объявлении отмечается, что агроусадьба находится в небольшой тихой деревушке на окраине Налибокской пущи. Эти места, где несколько веков назад были охотничьи угодья князей Радзивиллов, дают возможность полного погружения в природу, тишину и спокойствие. Поскольку совсем рядом протекает река Миранка, в перспективе здесь можно обустроить береговую линию для сезонного отдыха.

Усадьба подойдет как для личного круглогодичного проживания, так и для ведения туристического бизнеса. Комплекс продают за 185 тысяч долларов. Отмечается, что владелец рассматривает как чистую продажу, так и обмен на квартиру в Минске.

