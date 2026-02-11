Жизнь на Кубе практически остановилась 23 11.02.2026, 22:16

28,706

Нефтяная блокада США ставит режим на грань выживания.

Куба сталкивается с острой кризисной ситуацией из-за кампании США по блокаде поставок нефти на остров.Власти сокращают транспортные маршруты, увольняют или отправляют в отпуск работников, дети уходят из школ раньше времени, а базовые продукты, такие как молоко и курица, стали практически недоступными, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевая туристическая отрасль замерла. Многие отели вынуждены закрываться из-за постоянных отключений электроэнергии. Международные авиаперевозчики, включая российский «Аэрофлот» и «Air Canada», резко сократили количество рейсов из-за нехватки топлива. Последняя поставка нефти на Кубу была 9 января из Мексики, но с тех пор поставки остановлены под давлением США. Кроме того, после рейда того, как США захватили диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, Куба лишилась главного поставщика нефти.

Президент США Дональд Трамп назвал Кубу «необычной и чрезвычайной угрозой» и пригрозил новым тарифами любым странам, которые будут поставлять нефть на остров. Кубинские власти обвиняют США в «шантажe и принуждении», а ООН предупреждает о возможном гуманитарном кризисе.

Жители Кубы уже столкнулись с серьезными проблемами. Пенсионерка Лиззель Хименес рассказала, что она не может продолжать работать в сельском хозяйстве, и теперь единственный доход — работа на клинике, которая едва покрывает расходы на питание. Цены на еду постоянно растут.

Эксперты предупреждают, что нефть на Кубе может закончится уже к апрелю, что приведет к масштабным отключениям электроэнергии и остановке жизненно важных служб.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com