ГАИ объявила массированную отработку одной республиканской трассы Беларуси 4 11.02.2026, 16:17

Где будут проверки, и к чему готовится водителям?

Госавтоинспекция объявила массированную отработку одной республиканской трассы Беларуси в преддверии выходных. Туда пообещали отправить усиленные наряды ДПС, которые будут следить за обстановкой в том числе и незаметно для автомобилистов, так что водителям стоит усилить бдительность.

Массированная отработка на этот раз намечена на Гомельщине. Под пристальным вниманием инспекторов будут самые аварийно-опасные участки республиканской трассы М-5 «Минск - Гомель». Усиленные наряды там будут выставлены уже в пятницу, 13 февраля, а сами масштабные рейды растянутся на два дня - до субботы, 14 февраля, включительно.

Но заметить усиление на дорогах будет не так уж просто: в Гомельской областной ГАИ предупредили, что следить за обстановкой будут не только гласно, но и используя полюбившиеся инспекторам методы негласного и смешанного контроля. К ним относятся и мобильные радары, установленные в салоне служебных авто без спецокраски, и миникамеры, которые недавно появились в арсенале дорожных инспекторов, и даже летающие квадрокоптеры.

А вот то, за чем планируют пристально следить инспекторы в рейдах, в ГАИ никогда не скрывают. Перечень нарушений на этот раз не тематический, а по классике «тяжелый». То есть внимание будет сосредоточено на тех грубых нарушениях ПДД, которые чаще всего приводят к дорожно-транспортным происшествиям с тяжёлыми последствиями:

пьяное или бесправное вождение,

превышение скорости,

нарушение правил маневрирования и обгона,

перевозка не пристёгнутых ремнями безопасности пассажиров и детей без специальных кресел или устройств.

Но не только водителям будут уделять внимание в рамках этой массированной отработки трассы М-5. Присмотреться пообещали и к пешеходам - чтобы те не выходили на дорогу в нетрезвом виде, а в сумерках обязательно использовали фликеры.

