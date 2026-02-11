Это конец российских танковых войск 9 11.02.2026, 16:21

Кремль потерял более 11 тысяч ударных танков с 2022 года.

Четыре года войны с Украиной кардинально изменили роль тяжелой бронетехники. По данным Генштаба ВСУ, с начала конфликта Россия потеряла 11 654 танка и 24 013 других боевых бронированных машин, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Первые потери российских танков в 2022 году объяснялись тактическими ошибками. Колонны двигались предсказуемо, без должного прикрытия пехотой и воздушной поддержки. Это позволяло украинским войскам устраивать засады, уничтожать технику или захватывать её целой.

Однако с течением времени на передовой возникла «дроновый экосистема». Дешевые беспилотники теперь способны выявлять, отслеживать и уничтожать бронетехнику с невиданной ранее скоростью. Украинские силы совершают 30–45 тысяч FPV-ударов по целям в месяц. Это вынуждает российское командование использовать устаревшие Т-62 и даже Т-54/55, чтобы сохранить запас современных машин.

Современные танки выживают только благодаря плотной маскировке и средствам радиоэлектронной борьбы. Старые модели довольно уязвимы — дроны атакуют сверху, вызывая детонацию боекомплекта и разрушение башни.

Украина поставила цель производить 4,5 миллиона дронов в год. Для этого была создана масштабная индустрия, включающую государственные, частные и любительские производства. Россия тоже наращивает производство дронов и планирует до 4 миллионов единиц в год, включая крылатые бомбы и аппараты типа «Шахед».

Революция беспилотников изменила тактику обеих сторон. От крупных танковых атак перешли к скрытным маневрам, маскировке и тактике «бей-беги». Танки больше не являются ключевым ударным инструментом, а становятся уязвимой мишенью, существующей лишь при строгом соблюдении мер защиты.

