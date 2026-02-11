В Европе стартуют продажи доступного электрокроссовера BYD

В Европе стартуют продажи доступного электрокроссовера BYD9
- 11.02.2026, 16:28
Новинка разгоняется до сотни за 4 секунды и проезжает до 500 км без подзарядки.
Новый BYD Atto 3 Evo вскоре начнут продавать в Европе. Электрокроссовер стал значительно мощнее и получил дополнительный багажник и большую батарею.
Электромобиль BYD Atto 3 (в Китае он известен как Yuan Plus) прошел модернизацию и вскоре выйдет на европейский рынок. Подробности обновленного авто раскрыли на сайте CarNewsChina.
Новый BYD Atto 3 Evo почти не изменился внешне — разве что зарядный порт перенесли на заднее правое крыло. Салон также остается знакомым — с небольшим цифровым щитком приборов и крупным 15,6-дюймовым тачскрином.
Основное внимание уделили силовым установкам BYD Atto 3. Базовая модель теперь не переднеприводная, а заднеприводная. К тому же, ее мощность выросла до 308 л.с., что позволяет разгоняться до сотни за 5,5 с. Новый топовый вариант имеет полноприводную установку на 443 л. с. и стартует до 100 км/ч за 3,9 с.
Электрокроссовер BYD Atto 3 Evo получил и большую батарею емкостью 74,9 кВтч: запас хода вырос до 510 км с задним приводом и 470 км — с полным (по циклу WLTP). К тому же, он теперь поддерживает быструю (220 кВт) зарядку — за 25 минут на 80%.
Изменение компоновки позволило добавить 101-литровый багажник спереди. Объем заднего багажника вырос до 490 л благодаря более компактной конструкции подвески.