В России вооруженный подросток напал на учебное заведение 3 11.02.2026, 16:32

Это уже пятое нападение на учебное заведение в РФ с начала года.

Днем 11 февраля студент одного из техникумов Анапы пришел в учебное заведение с «неустановленным» оружием и открыл стрельбу в холле, сообщило МВД Краснодарского края. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, погиб один человек — охранник, который «первый принял на себя удар» и не дал нападавшему пройти дальше в здание. Также двое человек получили ранения средней тяжести, среди них один студент. Точное число пострадавших уточняется. «В настоящее время злоумышленник задержан. <…> Выясняются обстоятельства происшествия и мотивы действий задержанного», — отметили в МВД.

По данным Baza, стрельба произошла в Индустриальном техникуме на улице Промышленной. Ее устроил 17-летний Илья О., который для совершения нападения похитил охотничье ружье одного из родственников. С собой у него был патронташ с десятками патронов. Всего он успел сделать не менее пяти выстрелов, прежде чем его задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие на вызов охранника техникума. За два дня до нападения Илья О. опубликовал в своих соцсетях фото и видео преступников, которые ранее совершали скулшутинги. «Осторожно, новости» также обнаружили, что подросток много играл в Dota 2, сидел в интимных чатах, где постоянно искал себе «госпожу». Перед нападением он написал в статусе в Telegram: «Невиновных в этот день не будет, любое отродье, которое попадется мне на пути — умрет». Это уже пятое нападение вооруженного подростка на учебное заведение в России с начала года.

The Moscow Times напоминает, что 22 января в Нижнекамске 13-летний школьник пришел с ножом в лицей № 37 и напал на уборщицу. Женщина получила резаные раны, сообщало МВД Татарстана. Также подросток взорвал петарды в коридоре. После этого его задержала Росгвардия. Помимо ножа, у школьника была маска и тактические перчатки.

3 февраля 14-летняя ученица школы в городе Кодинск Красноярского края ранила ножом сверстницу при попытке напасть на учительницу. В тот же день в уфимской гимназии № 16 девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата по учителю и одноклассникам, никто серьезно не пострадал. По заявлению главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, нападавший подвергался травле.

4 февраля в красноярской школе № 153 ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и напала на одноклассников с молотком. По данным регионального Минздрава, пострадали семь учеников. Следственный комитет возбудил уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Подозреваемая задержана.

После серии нападений на учебные заведения зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая обвинила СМИ и соцсетии в происходящем и призвала запретить детальное освещение таких происшествий. «Срочно прекратить доводить информацию о каждом случае во всех подробностях до СМИ. Фото и видео с места трагедии, посты нападавшего в соцсетях и т. д. Эта информация имеет вирусное распространение», — отметила депутат.

