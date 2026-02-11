Литовская госбезопасность предупредила о провокации белорусского КГБ
- 11.02.2026, 16:49
Жителям страны предлагают жаловаться на свое правительство через «безопасный канал».
В интернете появилось видео на литовском языке, где жителям Литвы предлагают поговорить о проблемах своего правительства с беларусским Комитетом государственной безопасности (КГБ). Литовский Департамент госбезопасности (ДГБ) призывает не поддаваться на провокации.
«В соцсетях распространяется видео на YouTube авторства беларусского КГБ. В записи на литовском языке среди прочего говорится о проблемах, «вызванных несправедливостью правительства». Тем, кто хочет об этом поговорить, предлагается обращаться в КГБ через указанный «безопасный канал», — сообщила литовская госбезопасность.
ДГБ призывает не поддаваться на провокации. Там отметили, что спецслужбы России и Беларуси активно пользуются соцсетями, ищут потенциальных агентов, вербуют их и поддерживают с ними связь. При возникновении подозрений в спецслужбе рекомендуют обращаться в литовскую разведку.
Литва является одной из приоритетных целей для разведки Беларуси, при этом Минск координирует свои действия с Москвой, считают в литовском ведомстве.