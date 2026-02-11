Беларусь накроют снег, туман и гололед
- 11.02.2026, 17:01
Синоптики объявили желтый уровень опасности на 12 февраля.
Синоптики Белгидромета объявили на четверг, 12 февраля, желтый уровень опасности. На этот раз страну накроют три погодных угрозы – гололедица, туман и сильный снег. Последний, к слову, ожидается ночью по северу республики, то есть по Витебщине.
Авторы тематического Telegram-канала «Метеовайб» добавили, что завтра Беларусь окажется под влиянием «фронтальных разделов и еще более теплой воздушной массы», которая идет к нам с юга Европы. Это значит, что на большей части страны пройдут осадки. По северу – в виде снега, по югу – с дождем. Эту картину дополнят гололед, туман и гололедица.
Что касается температуры, она продолжит расти. Например, в Минске днем будет в пределах -1..+1°С. Синоптики отметили, что это первая оттепель в столице за последние 40 дней морозов.
Надолго ли потеплеет?
Увы, надолго тепло в Беларуси не задержится. Уже в эти выходные, 14-15 февраля, в тылу циклона температура начнет падать, и в воскресенье, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF), по северу не исключены 20-градусные морозы. В общем, погодные качели продолжаются.