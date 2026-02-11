закрыть
19 мая 2026, вторник, 17:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь накроют снег, туман и гололед

  • 11.02.2026, 17:01
  • 2,880
Беларусь накроют снег, туман и гололед

Синоптики объявили желтый уровень опасности на 12 февраля.

Синоптики Белгидромета объявили на четверг, 12 февраля, желтый уровень опасности. На этот раз страну накроют три погодных угрозы – гололедица, туман и сильный снег. Последний, к слову, ожидается ночью по северу республики, то есть по Витебщине.

Авторы тематического Telegram-канала «Метеовайб» добавили, что завтра Беларусь окажется под влиянием «фронтальных разделов и еще более теплой воздушной массы», которая идет к нам с юга Европы. Это значит, что на большей части страны пройдут осадки. По северу – в виде снега, по югу – с дождем. Эту картину дополнят гололед, туман и гололедица.

Что касается температуры, она продолжит расти. Например, в Минске днем будет в пределах -1..+1°С. Синоптики отметили, что это первая оттепель в столице за последние 40 дней морозов.

Надолго ли потеплеет?

Увы, надолго тепло в Беларуси не задержится. Уже в эти выходные, 14-15 февраля, в тылу циклона температура начнет падать, и в воскресенье, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF), по северу не исключены 20-градусные морозы. В общем, погодные качели продолжаются.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН