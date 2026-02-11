закрыть
19 мая 2026, вторник, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина борется с боязнью высоты

3
  • 11.02.2026, 17:12
  • 3,704
Олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина борется с боязнью высоты
Филипп Раймунд
Фото: Instagram

Триумф Филиппа Раймунда стал сенсацией.

25-летний немецкий прыгун с трамплина Филипп Раймунд выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Предаццо, Италия. Его триумф стал настоящей сенсацией и примером олимпийского чуда, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

«Я не знаю, как мне это удалось. Но я невероятно горд, что стал олимпийским чемпионом», — признался Раймунд после победы.

Раймунд родился в 2000 году в Геппингене и с детства занимался прыжками на лыжах вместе с братом Фабианом. Семья несколько раз переезжала, чтобы обеспечить детям лучшие условия для тренировок, а отец стал тренером в олимпийском центре Оберсдорфа.

Несмотря на успехи в спорте, Раймунд страдает от акрофобии — страха высоты. «Иногда я теряю контроль, особенно при лыжных полетах. На полторы секунды кажется, что я просто наблюдаю за собой», — рассказал спортсмен. Чтобы справляться с тревогой, он работает с ментором.

В команде и среди друзей Раймунд известен как общительный и веселый человек, хотя перед соревнованиями может замыкаться в себе. Тренер Стефан Хорнгахер отмечает его выдающуюся технику и спортивные данные: «Он невероятно атлетичен, его техника уникальна».

Раймунд редко побеждал на индивидуальных соревнованиях, поэтому его золотая медаль на Олимпиаде стала настоящим чудом. «Невероятно», — признается сам спортсмен.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН