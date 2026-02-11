Олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина борется с боязнью высоты

Олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина борется с боязнью высоты3
- 11.02.2026, 17:12
Триумф Филиппа Раймунда стал сенсацией.
25-летний немецкий прыгун с трамплина Филипп Раймунд выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Предаццо, Италия. Его триумф стал настоящей сенсацией и примером олимпийского чуда, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).
«Я не знаю, как мне это удалось. Но я невероятно горд, что стал олимпийским чемпионом», — признался Раймунд после победы.
Раймунд родился в 2000 году в Геппингене и с детства занимался прыжками на лыжах вместе с братом Фабианом. Семья несколько раз переезжала, чтобы обеспечить детям лучшие условия для тренировок, а отец стал тренером в олимпийском центре Оберсдорфа.
Несмотря на успехи в спорте, Раймунд страдает от акрофобии — страха высоты. «Иногда я теряю контроль, особенно при лыжных полетах. На полторы секунды кажется, что я просто наблюдаю за собой», — рассказал спортсмен. Чтобы справляться с тревогой, он работает с ментором.
В команде и среди друзей Раймунд известен как общительный и веселый человек, хотя перед соревнованиями может замыкаться в себе. Тренер Стефан Хорнгахер отмечает его выдающуюся технику и спортивные данные: «Он невероятно атлетичен, его техника уникальна».
Раймунд редко побеждал на индивидуальных соревнованиях, поэтому его золотая медаль на Олимпиаде стала настоящим чудом. «Невероятно», — признается сам спортсмен.