Глава МИД Литвы: Пересмотра санкций против режима Лукашенко не будет 1 11.02.2026, 17:22

1,640

Кястутис Будрис

Вильнюс не видит причин для их отмены.

Возникающие дискуссии о политике Литвы в отношении Беларуси не означают ее оспаривания или необходимости срочного пересмотра.

Об этом, по информации LRT, заявил в интервью Lrytas 11 февраля министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, комментируя отдельные заявления представителей правящей коалиции о возможном возобновлении диалога с Минском.

«Мне кажется, ошибочно интерпретируется то, что, если мы о чем-то дискутируем, это означает, что мы ставим под сомнение нынешнюю политику и автоматически предполагаем ее немедленный пересмотр. Нет, нужно проверить, действительно ли то, что мы делаем, правильно», — пояснил Будрис.

Как отмечает LRT, председатель правящей Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс ранее заявлял, что не считает запрещенной проведение встречи на уровне заместителей министров иностранных дел и подчеркнул, что Литва должна реагировать на действия партнеров — Европейского союза и Соединенных Штатов. В то же время он считает, что возвращаться к обсуждению политического диалога с Минском можно только после того, как ЕС продлит санкции в отношении Беларуси.

В этой связи Будрис заявил, что поддерживает возникающие дискуссии о санкционной политике и одновременно отметил, что у него есть «масса аргументов», почему санкции являются одним из самых эффективных экономических и политических инструментов.

«Если кто-то считает, что санкции не работают — давайте обсуждать, возможно, выбрана не та сфера или, скажем, их реализация не работает, потому что и здесь есть часть проблем. Обход санкций — большая тема. Это показала и вся ситуация с нашими перевозчиками: и здесь у нас, вероятно, есть не один «серый» момент», — сказал министр.

По его словам, обсуждать достигнутые результаты и пользу санкций можно, однако нельзя утверждать, что они не принесли желаемых результатов, пока не использованы все ресурсы.

«Пока мы не исчерпали все ресурсы в санкционной политике как в отношении России, так и Беларуси, стремясь изменить их поведение, я не согласен утверждать, что санкции — неработающий инструмент, потому что мы ещё не убедились в этом», — сказал глава литовской дипломатии.

«Мы должны реализовать пакет санкций в полном объеме. У Америки есть резервы, и у Европы есть резервы. Нам еще есть что делать. Поэтому в этом вопросе никаких изменений в политике и позиции нет», — добавил он.

Министр подчеркнул, что позиция Литвы относительно причин введения санкций против Беларуси не изменилась, поэтому он не видит оснований для их отмены.

«Санкции были введены из-за нарушений прав человека, за содействие агрессии против Украины, за помощь России в совершении военных преступлений, в том числе в похищении и идеологической обработке детей. Пока это не изменится, нет оснований говорить об изменении санкций или их смягчении. Напротив, Литва расширила санкционный режим в отношении Беларуси», — заявил Будрис.

Lrytas напоминает, что, по информации BNS, в середине декабря прошлого года спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джон Коул «договорился с администрацией авторитарного президента Беларуси Александра Лукашенко об освобождении части политических заключённых и об отмене санкций в отношении белорусских калийных удобрений». Тогда, отмечается в материале, политические обозреватели начали рассуждать, что Вашингтон может попытаться оказать давление на ЕС и Литву с целью вновь разрешить транзит этих удобрений через Клайпедский порт.

Издание напоминает, что «продукция гиганта по производству калийных удобрений «Беларуськалий» перевозилась через Литву и Клайпедский порт до февраля 2022 года, когда Литва, ссылаясь на санкции США и другие соображения национальной безопасности, остановила транзит.

В декабре 2025 года «Беларуськалий» подал иск в арбитраж и требует от Литвы компенсации в размере 12,09 млрд долларов США. Позднее санкции в отношении белорусских удобрений ввел и ЕС; вопрос об их продлении союз будет рассматривать позже в феврале (действуют до 28 февраля 2026 года)».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com