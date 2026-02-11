Бойцы ВСУ уничтожили штурмовую группу россиян

Бойцы ВСУ уничтожили штурмовую группу россиян1
- 11.02.2026, 17:25
- 3,346
Часть оккупантов ликвидирована, остальные сдались в плен.
Попытка российских штурмовиков выбить украинских защитников с позиций в районе населенного пункта Корчаковка в Сумской области закончилась разгромом. Как сообщает «Цензор.НЕТ», воины 71-й отдельной егерской аэромобильной бригады ДШВ провели блестящую операцию по нейтрализации штурмовой группы РФ.
Благодаря бдительности разведки и слаженным действиям десантников, «мясной штурм» оккупантов превратился в планомерную охоту.
В направлении Корчаковки выдвинулось 10 российских штурмовиков. Оккупанты стремительно спешились перед украинскими позициями, надеясь на эффект неожиданности.
Украинские десантники мгновенно открыли огонь и начали ударно-поисковые действия. Планомерное уничтожение «гостей» продолжалось всего несколько часов.
К 10 часам утра бой был завершен. Четверо оккупантов были обездвижены навсегда (ликвидированы), а остальные шесть захватчиков приняли единственно правильное решение — сдались в плен.
Пленные оккупанты не только сохранили свои жизни, но и стали источником ценной разведывательной информации для украинского командования.
«В направлении населенного пункта Корчаковка выдвигалось 10 штурмовиков. Как стремительно они спешились перед позициями, так же стремительно началась наша охота и планомерное уничтожение «гостей». В результате слаженных действий 71-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ четверо были обездвижены навсегда, остальные оказались в плену. Ударно-поисковые действия завершились полным фиаско для оккупантов», — комментируют в подразделении.