Ученые обещают нейротехнологию, способную читать мысли 15 11.02.2026, 17:28

Следующее большое технологическое изменение может прийти не со смартфоном или квантовым компьютером, а из области нейротехнологий — систем, способных связывать человеческий мозг с внешними устройствами. И новые разработки показывают, возможность чтения мыслей становится всё реальнее — с согласия человека или, теоретически, без него, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из самых впечатляющих достижений стал семантический декодер, преобразующий электрическую активность мозга в поток текста. Он анализирует сигналы, снятые с помощью функциональной МРТ, и переводит их в фразы, отражающие мысли человека. Если раньше обучение такой системы занимало почти целый день, то в 2025 году учёные создали версию, которой достаточно одного часа.

Эксперты ожидают, что в 2025 году инвестиции в нейротехнологии превысят 4 млрд долларов, а дальнейшие разработки могут привести к появлению портативных устройств, способных считывать и интерпретировать мозговую активность. Как когда-то громоздкие ЭВМ превратились в карманные гаджеты, нейротехнологии тоже могут сменить масштаб.

Перспективы огромны. Люди, страдающие болезнью Паркинсона, афазией или последствиями инсульта, смогут общаться без слов. Технология поможет пациентам с ПТСР, которым тяжело описывать пережитое.

Но риски не меньшие. Угроза вмешательства в личные мысли требует строгих этических норм. В 2025 году ЮНЕСКО представила первую глобальную концепцию регулирования нейротехнологий, подчеркивая необходимость защиты «психической неприкосновенности».

Как заметил физик и теолог Иэн Барбур, любые технологические прорывы одновременно являются освобождением, угрозой и инструментом власти. Это утверждение как никогда актуально для нейротехнологий, меняющих саму природу человеческого разума.

