Украинская ПВО сбила российские «Кинжалы» над Львовом 2 11.02.2026, 17:33

6,698

Мэр города заявил о «титанической работе» военных.

Российская армия днем в среду, 11 февраля, в 15:40 по Минску выпустила в направлении Львова сразу две аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из истребителя МиГ-31К.

Городской голова Андрей Садовый сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили два «Кинжала». Мэр назвал такой результат «титанической работой», сообщает «Зеркало недели. Украина».

В городской раде сообщили, что для ликвидации последствий удара временно ограничили проезд автомобилей по пл. 700-летие Львова (между улицей Замарстыновской и проспектом Вячеслава Чорновола).

Несколько дней назад во Львовской области россияне атаковали энергетические объекты. Россия впервые ударила по самой большой электроподстанции в Европе — ПС 750 кВ «Западноукраинская».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com