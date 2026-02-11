19 мая 2026, вторник, 18:13
Украинская ПВО сбила российские «Кинжалы» над Львовом

2
  11.02.2026, 17:33
  • 6,698
Мэр города заявил о «титанической работе» военных.

Российская армия днем в среду, 11 февраля, в 15:40 по Минску выпустила в направлении Львова сразу две аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из истребителя МиГ-31К.

Городской голова Андрей Садовый сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили два «Кинжала». Мэр назвал такой результат «титанической работой», сообщает «Зеркало недели. Украина».

В городской раде сообщили, что для ликвидации последствий удара временно ограничили проезд автомобилей по пл. 700-летие Львова (между улицей Замарстыновской и проспектом Вячеслава Чорновола).

Несколько дней назад во Львовской области россияне атаковали энергетические объекты. Россия впервые ударила по самой большой электроподстанции в Европе — ПС 750 кВ «Западноукраинская».

