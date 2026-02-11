Украинская ПВО сбила российские «Кинжалы» над Львовом
- 11.02.2026, 17:33

Мэр города заявил о «титанической работе» военных.
Российская армия днем в среду, 11 февраля, в 15:40 по Минску выпустила в направлении Львова сразу две аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из истребителя МиГ-31К.
Городской голова Андрей Садовый сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили два «Кинжала». Мэр назвал такой результат «титанической работой», сообщает «Зеркало недели. Украина».
В городской раде сообщили, что для ликвидации последствий удара временно ограничили проезд автомобилей по пл. 700-летие Львова (между улицей Замарстыновской и проспектом Вячеслава Чорновола).
Несколько дней назад во Львовской области россияне атаковали энергетические объекты. Россия впервые ударила по самой большой электроподстанции в Европе — ПС 750 кВ «Западноукраинская».