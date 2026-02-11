США запретили Венесуэле любые нефтяные сделки с Россией 4 11.02.2026, 17:51

Сильнейший удар по инвестициям Кремля.

Министерство финансов США ужесточило условия работы с венесуэльской нефтью, официально запретив любые сделки с Россией и рядом других государств. Как следует из новых лицензий, выданных Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), разрешение на операции с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA теперь напрямую увязано с отсутствием сотрудничества с подсанкционными странами, сообщает Reuters.

Три лицензии, выпущенные американским ведомством, частично снимают отдельные ограничения на взаимодействие с правительством Венесуэлы, PDVSA и связанными с ней структурами. Лицензия № 46А разрешает экспорт, реэкспорт, транспортировку и переработку венесуэльской нефти уполномоченными американскими организациями, а лицензия № 48 — поставку товаров, технологий и услуг для разведки и добычи в Венесуэле. Третья лицензия (№ 30B) касается операций, необходимых для работы портов и аэропортов страны.

Ключевым условием всех разрешений стал прямой запрет на вовлечение в сделки России, Ирана, Северной Кореи и Кубы, а также подконтрольных им структур. Помимо этого, контракты должны регулироваться законодательством США, а выплаты «заблокированным лицам» (за исключением местных налогов) — переводиться на счета иностранного правительства.

Эти ограничения ударят по российским инвестициям в Венесуэлу, которые, по оценкам Reuters, составляют около $17 млрд и включают доли в нефтяных месторождениях. «Роснефть» в середине 2010-х открыла пять совместных предприятий с PDVSA: Petromonagas (40%), Petroperija (40%), Boqueron (26,67%), Petromiranda (32%) и Petrovictoria (40%). В 2020 году, когда венесуэльская компания попала под санкции, «Роснефть» объявила о выходе из венесуэльских активов, однако они были переданы вновь созданной структуре — АО «Росзарубежнефть», на 100% принадлежащей правительству РФ.

