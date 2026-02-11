Российская молодежь сопротивляется

Фото: CEPA

Несмотря на усилия пропаганды Кремля.

Кремль усиливает попытки сформировать поколение молодых россиян, полностью лояльных власти и поддерживающих войну. Система образования все больше превращается в инструмент идеологического контроля. Несмотря на все усилия российской пропаганды, многие преподаватели и студенты продолжают сопротивляться, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Детей с раннего возраста учат разбирать автоматы, метать гранаты и чествовать «героев» войны в Украине. Учебники переписываются, уроки начинаются с подъема флага и исполнения гимна, а критическое мышление заменяется культом государства и милитаризованным патриотизмом.

Масштабные движения вроде «Юнармии», насчитывающей более 1,8 млн участников, а также новая организация «Движение первых» фактически возрождают советские методы идеологического воспитания.

Однако, несмотря на давление, среди молодежи растет сопротивление. Учителя и студенты находят способы сохранять независимость мышления. Исследования показывают, что университетская среда нередко формирует критическое отношение к власти даже в условиях репрессий.

Примеров сопротивления множество: от негласного отказа участвовать в пропагандистских мероприятиях до открытых актов неповиновения. Петербургская уличный музыкант Наоко собирала сотни слушателей песен запрещенных артистов, но была вынуждена уехать после арестов. 17-летний Егор Балазейкин получил шесть лет тюрьмы за нападение на военкомат. По данным правозащитников, более 350 несовершеннолетних осуждены по «террористическим» статьям, часто за символические акты протеста.

Российские власти пытаются изолировать молодежь от внешнего мира. Международные образовательные программы свернуты, студенты лишены академической мобильности. Это делает их еще более уязвимыми перед пропагандой.

Эксперты подчеркивают, международное сообщество должно поддерживать тех, кто сохраняет способность к критическому мышлению. Нужны культурные инициативы, доступные онлайн-курсы, программы академического обмена и правовая помощь для преследуемых.

Именно молодежь, считают аналитики, способна стать основой будущих перемен в России — если мир поможет сохранить ее открытость и сопротивляемость авторитарному давлению.

