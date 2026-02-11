На Полесье жалуются на нашествие волков 8 11.02.2026, 18:11

4,720

Иллюстративное фото

Хищники протаптывают тропы рядом с деревнями.

Жители белорусского Полесья обеспокоены нашествием волков, пишет портал FishingBy.

Хищники объединились в крупные стаи и протаптывают настоящие волчьи тропы.

Обычно волки предпочитают обходить жилища человека стороной, но морозная зима все изменила.

Из-за большого снежного покрова хищники стали появляться недалеко от населенных пунктов.

Местный житель снял на видео одну из троп, которую протоптали животные недалеко от деревни Березцы Пинского района.

Автор ролика говорит, что их там немерено. И в шутку приглашает на рыбалку. Главное, напоминает, взять побольше мяса, тогда и «клев» будет.

Несмотря на то, что численность хищника в Беларуси возросла, нападений здоровых волков на человека в последние годы не фиксировали.

К тому же их количество в стране регулируется загонными охотами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com