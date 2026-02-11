19 мая 2026, вторник, 18:57
На Полесье жалуются на нашествие волков

8
  • 11.02.2026, 18:11
  • 4,720
Иллюстративное фото

Хищники протаптывают тропы рядом с деревнями.

Жители белорусского Полесья обеспокоены нашествием волков, пишет портал FishingBy.

Хищники объединились в крупные стаи и протаптывают настоящие волчьи тропы.

Обычно волки предпочитают обходить жилища человека стороной, но морозная зима все изменила.

Из-за большого снежного покрова хищники стали появляться недалеко от населенных пунктов.

Местный житель снял на видео одну из троп, которую протоптали животные недалеко от деревни Березцы Пинского района.

Автор ролика говорит, что их там немерено. И в шутку приглашает на рыбалку. Главное, напоминает, взять побольше мяса, тогда и «клев» будет.

Несмотря на то, что численность хищника в Беларуси возросла, нападений здоровых волков на человека в последние годы не фиксировали.

К тому же их количество в стране регулируется загонными охотами.

Украина сломала уравнение войны
В минувшие выходные все кардинально изменилось
Сериал «Огни Москвы»
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
