В НАТО считают, что российские потери больше, чем насчитал Генштаб ВСУ 2 11.02.2026, 18:19

9,282

Шокирующая цифра.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла 1,3 млн своих солдат. Речь об убитых и раненых.

Об этом высокопоставленный чиновник НАТО заявил на брифинге корреспондентке «Немецкая волна».

По словам чиновника Североатлантического альянса, только в течение 2025 года 400 тысяч российских оккупантов были убиты или ранены.

«Мы удивлены долей погибших в российских потерях. Россияне несут непропорционально высокие потери, они несут чрезвычайно тяжелые потери», — обратил внимание он.

По его словам, такой высокий уровень безвозвратных потерь у России связан с низким уровнем медпомощи на поле боя.

Отметим, как сообщал сегодня, 11 февраля, Генштаб ВСУ, общие потери личного состава армии РФ превысили 1,24 млн человек, из которых 820 военных были ликвидированы за последние сутки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com