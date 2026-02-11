«Мерцони» меняет Европу 11.02.2026, 18:31

Необычный союз объединяет не идеология, а интересы.

В европейской политике появилось новое направление — неологизм «Мерцони» пока не стал привычным, но уже отражает формирующийся союз между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. За последние месяцы их прагматичное партнерство заметно укрепилось и начинает менять баланс сил в Европе, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

12 февраля 2026 года на неформальном саммите ЕС лидеры представят совместный документ с предложениями реформ, направленных на повышение конкурентоспособности Евросоюза. Этот шаг — кульминация сближения, которое еще недавно казалось маловероятным.

После окончания эпохи тандема Меркель–Макрон Европа осталась без центростремительной пары. Ослабление позиций Макрона, уход Меркель, рост глобальных угроз и нестабильность США создали новый политический вакуум. Его и заполнили Мерц и Мелони.

Мерц — экономический либерал и сторонник укрепления обороны. Мелони — лидер правых националистов, известная способностью гибко адаптироваться к обстоятельствам. В действительности их объединяют не идеология, а интересы. Германия ищет партнеров для усиления оборонной и промышленной интеграции, Италия — путь в центр европейской политики.

Обе страны сегодня говорят о стратегической автономии Европы — готовности защищать себя даже при непредсказуемом поведении США. Война России против Украины, рост миграционных вызовов и новая волна американского изоляционизма подтолкнули европейцев к сплоченности. Поддержка усиления обороны ЕС сегодня рекордно высока.

Германия впервые за десятилетия активно говорит о перевооружении. Италия планирует крупные закупки у Rheinmetall на сумму до €20 млрд — одно из крупнейших оборонных соглашений в ЕС. Для Мелони союз с Берлином — шанс вернуть Италии роль ключевого игрока. Для Мерца — возможность балансировать французское влияние и продвигать экономические и оборонные реформы. Хотя Франция сохраняет важную роль, политическая динамика все чаще исходит из Рима и Берлина.

«Мерцони» предстоит преодолеть экономические трудности, политические разногласия внутри ЕС и сопротивление интеграции. Но сегодняшняя Европа все меньше может позволить себе разобщенность.

