В Минске готовятся к запуску фотофиксации на перекрестках

В Минске готовятся к запуску фотофиксации на перекрестках11
- 11.02.2026, 18:37
Водителям будут приходить «СМС счастья».
В белорусской столице появились первые внешние признаки внедрения обещанной еще осенью системы автоматического контроля нарушений на перекрестках. Читатели популярного автомобильного портала ABW показали фото с табличками на одном из оживленных перекрестков Минска.
Судя по сообщению издания, дорожные службы начали оснащать перекрестки соответствующими указателями. Это может означать скорый запуск камер, фиксирующих проезд на красный свет и не только.