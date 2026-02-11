В Кремле царит нервозность 1 Иван Яковина

11.02.2026, 18:43

Почему для армии РФ отключили Telegram.

Очень хороший день: Кремль отрезал себе и своим военным Telegram! Это означает громадные проблемы со связью для российской армии. Не зря они сами там называли Павла Дурова «начальником связи всея ВС РФ». И называли так не зря: буквально вся фронтовая коммуникация с российской стороны идет (шла) в Телеге.

В сочетании с недавним отключением «Старлинка» — это, практически, как Рождество и Новый год для ВСУ.

Я, кстати, рискну предположить, что отключение Телеги и супер-популярных военных «каналов-правдорубов» может быть связано с нервозностью Кремля относительно внутренней ситуации: приближается экономический коллапс, а вместе с ним — массовое недовольство, которое будет искать выход. Чтобы всякие правдоискатели не писали лишнего и не баламутили плебс, их превентивно отключают от аудитории.

Не знаю, чем именно руководствовались российские власти, отключая своим военным Telegram, но это решение стало по-настоящему царским подарком для ВСУ: россиянам на фронте просто вырубили всякую связь.

Я сначала думал, что это какая-то ошибка, но нет. Песков говорит, что это —государственная политика. Похоже, что в Кремле и правда все думают, что российские солдаты обеспечены всем необходимым, и запросто продолжат воевать и без Телеги.

«Ну, вы знаете, я не специалист. Эти вопросы нужно адресовать Минобороны. Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно», — сказал Песков.

Иван Яковина, «Фейсбук»

