Необычный лот выставили на торги в Мядельском районе

Необычный лот выставили на торги в Мядельском районе2
- 11.02.2026, 18:48
Что предлагают покупателям?
Любителей экзотики, ориентированной скорее на экспорт, заинтересует аукцион, который запланирован на 16 марта 2026-го в Мядельском районе, заметил Mlyn.by.
Победителем торгов станет тот, кто предложит наибольшую сумму за лот. Или единственный заявитель за стартовую сумму с небольшим повышением.
По итогам мядельского аукциона определят обладателя права на заготовку и (или) закупку виноградной улитки.
Победитель торгов получит разрешение на осуществление деятельности в объеме более 10 тыс. кг, сроком на пять лет.
Разрешение действительно на всей территории Мядельского района. В год разрешено изымать до 58 393,5 кг улиток.
«К участию в торгах допускаются юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, соответствующие установленным требованиям», – сказано в сообщении организаторов торгов.
Стартуют торги с отметки в Br2250, задаток – Br450.
По данным, предоставленным в открытом доступе представителями улиточных ферм Беларуси, стоимость килограмма слизней при сдаче составляет 60 копеек.
Учитывая все вводные, отбить стартовую цену можно, собрав всего 3750 кг улиток, что составляет 6,5% от годовой нормы.