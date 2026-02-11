19 мая 2026, вторник, 18:58
Необычный лот выставили на торги в Мядельском районе

  • 11.02.2026, 18:48
Что предлагают покупателям?

Любителей экзотики, ориентированной скорее на экспорт, заинтересует аукцион, который запланирован на 16 марта 2026-го в Мядельском районе, заметил Mlyn.by.

Победителем торгов станет тот, кто предложит наибольшую сумму за лот. Или единственный заявитель за стартовую сумму с небольшим повышением.

По итогам мядельского аукциона определят обладателя права на заготовку и (или) закупку виноградной улитки.

Победитель торгов получит разрешение на осуществление деятельности в объеме более 10 тыс. кг, сроком на пять лет.

Разрешение действительно на всей территории Мядельского района. В год разрешено изымать до 58 393,5 кг улиток.

«К участию в торгах допускаются юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, соответствующие установленным требованиям», – сказано в сообщении организаторов торгов.

Стартуют торги с отметки в Br2250, задаток – Br450.

По данным, предоставленным в открытом доступе представителями улиточных ферм Беларуси, стоимость килограмма слизней при сдаче составляет 60 копеек.

Учитывая все вводные, отбить стартовую цену можно, собрав всего 3750 кг улиток, что составляет 6,5% от годовой нормы.

