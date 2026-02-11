Сотни тысяч белорусов играют в онлайн-казино 5 11.02.2026, 19:04

5,458

Кто зарабатывает на страсти людей к азартным играм?

Засилье рекламы онлайн-казино в Беларуси привело к тому, что продвижение азартных игр раздражает людей больше всего (даже значительнее, чем промотирование алкоголя). При этом азартными играми в интернете увлекаются сотни тысяч белорусов, а в новостях то и дело появляются подробности трагичных историй, связанных с лудоманией. На этом фоне «Зеркало» посмотрело, кто в нашей стране делит рынок онлайн-казино и какие доходы получают такие компании.

В онлайн-казино могут играть сотни тысяч белорусов

По данным исследования, проведенного одной из букмекерских компаний, в 2021 году в Беларуси азартными играми в интернете увлекались 4−5% населения. Учитывая агрессивный маркетинг и рост популярности такого рода развлечений в мире в целом и в нашем регионе в частности, можно предположить, что с тех пор эта доля как минимум не уменьшилась, а с большой долей вероятности даже стала выше. Для понимания: 5% от всего населения, которое официально насчитывал Белстат в 2025 году (9,1 млн человек) — это 455,5 тысячи человек. То есть даже по таким меркам в онлайн-казино играет людей больше, чем население любого областного центра за исключением Гомеля (там проживает около 501 тысячи).

Регулярно в нашей стране всплывают истории, как люди проигрывают на таких платформах огромные суммы, причем нередко даже не свои.

При этом реклама онлайн-казино в Беларуси стала практически повсеместной — ее много на улицах городов, в метро, в соцсетях, на сайтах, у блогеров и даже на Национальной библиотеке. По мнению бывшего работника одной их таких компаний, это делается для того, чтобы «залезть абсолютно во все сферы жизни людей и никогда не выпадать из их поля зрения».

Среди тех, кто делит прибыльный рынок, много россиян

Онлайн-казино может приносить высокий доход при относительно низких инфраструктурных затратах по сравнению с традиционными отраслями. К тому же модель работы построена таким образом, что в долгосрочной перспективе прибыль получает прежде всего организатор азартной игры, а не ее участники. Ежегодные доходы компаний исчисляются миллионами.

По данным Министерства по налогам и сборам, в Беларуси девять организаций имеют лицензию на работу онлайн-казино. Среди них — «АльМах» (бренд — Winline). Ею руководит российская управляющая компания Национального коневодческого союза, выяснило «Зеркало» из данных Единого госрегистра юрлиц и ИП. Той в свою очередь владеют несколько российских бизнесменов. Один из них — Андрей Мысливцев — в 2023 году входил в число крупнейших налогоплательщиков РФ. Его доходы только за тот год оценивались в 6,804 млрд российских рублей (около 253 млн белорусских рублей по курсу Нацбанка на 11 февраля). Также доли принадлежат российским бизнесменам Ларисе Егорченко, Роберту и Ляле Юсуповым, Эдуарду Гришкину.

Судя по финансовой отчетности на портале Kartoteka.by, в 2024 году (за 2025-й год фирмы еще не отчитывались) компания получила выручку за оказанные услуги в размере 52,9 млн рублей, при этом у нее сложился чистый убыток в размере 15,7 млн рублей. Несмотря на существенные доходы от деятельности, после уплаты налогов и трат «АльМах» работает в минус как минимум на протяжении четырех лет.

В соседнюю страну уходят и корни «БИЗОН БЕТ» (Fonbet). С 2020 года она принадлежит зарегистрированной в РФ международной компании «Бируса». Та основана в Калининграде, и данные о ее учредителях скрыты.

Белорусская фирма в 2024-м вышла в приличный плюс: 115,5 млн рублей выручки и 38,2 млн — чистой прибыли. Но взрывной скачок финансовых выгод у нее был в 2023-м — почти на 600%, когда доходы от деятельности превысили 62 млн, а чистый заработок — 23 млн.

Другие игроки, связанные с Россией

Еще один игрок, которым управляют из соседней страны, — «Ставка-Бет» (1XBet), которые многие знают по рекламе бренда. Ей с 2023 года владеет россиянин Михаил Богданов. До этого учредителем значилась швейцарская STDT Group AG.

По финансам этой фирмы нет свежих отчетов, последний доступный — за 2021 год, когда ее чистый убыток исчислялся суммой почти в 55,8 тысячи рублей.

К этой же группе относится «БетСити». Ее «маму» в России основали Сергей Самсоненко и Михаил Бартник. Спустя годы первый из них уехал жить в Македонию, где стал самым богатым человеком страны. С 2023 года его международная структура и он сам находятся под санкциями США.

«БетСити» на своей деятельности только в нашей стране зарабатывает миллионы. Например, в 2024-м выручка превысила 27,6 млн рублей, а чистый заработок — 4,3 млн.

«Букмекерская контора Марафон», управляющая одноименными проектами, тоже связана с российскими бизнесменами. В соседней стране на протяжении многих лет она считается одним из лидеров рынка азартных игр.

Согласно данным ЕГР, до 2017 года ей владела российская одноименная фирма. После этого — кипрская «ФАНД97 Лимитед», а с июня 2023-го — китайская Alen Solutions Limited. Она же с 2020-го управляет одноименными активами в России.

С 2023 года китайская фирма находится под санкциями Украины.

Белорусская компания в позапрошлом году за свою деятельность выручила более 35 млн рублей, чистой прибыли получила 10 млн рублей.

Кто еще связан с этим рынком

В реестре Министерства по налогам и сборам также значится «Статускво». Это та самая компания, чья реклама под брендом Betera стала довольно массовой. Ранее она была известна по бренду Parimatch. Ей владеют беларусы: Татьяна Тонкович, Юлия Лешкова — каждая по доле в 40%, Александр Шельмаков (4%), а также армянская «Тек

солюшенс лимитед» (16%).

Раньше активом владели украинцы. Но в 2022-м Юлия Лешкова, которая на тот момент была гендиректором компании, и Татьяна Тонкович — главный бухгалтер — выкупили белорусское юрлицо за 1,5 млн долларов. Именно с уходом украинцев связано изменение названия бренда — те запретили использовать прежний на территории Беларуси.

Эта фирма зарабатывает на своей деятельности значительно больше, чем ее конкуренты. В 2024 году выручка резко подскочила аж на 73% и превысила 2 млрд рублей. Чистой прибыли «Статускво» получила почти 143,5 млн рублей, или на 78% больше, чем в 2023-м.

Финансово-инвестиционная компания «ИНХО» управляет брендом Maxline. Ее владельцы Максим Леонов (8,57%), Вадим Годзданкер (10%), Артем Леонов (31,43%), Валерий Агапов (4%), Олег Шилков (4%), Михаил Воскобойников (42%). Последние три вошли в состав учредителей в 2022—2023 годах.

Артем Леонов — также футбольный функционер и владелец футбольного клуба «МЛ Витебск» (раньше официально назывался «Макслайн»), который стал чемпионом Беларуси в прошлом году.

Эта организация в 2024-м выручила за свои услуги 363 млн рублей (+280% к 2023 году), а чистой прибыли получила 23,8 млн (+343%).

Еще одной конторой, развивающей онлайн-казино, — «Число Удачи» (GG.BY) — с 2019 года владеет белорусский бизнесмен Вячеслав Осипович. Она в 2024 году получила выручку на сумму 48,6 млн рублей, а чистой прибыли — 29 тысяч.

И последняя из нашего списка — букмекерская контора «Золотой Фараон» (Brazino 777). В ней долей в 85% владеет британская Cone Holdings Ltd., еще 15% — у Егора Чистякова. При этом иностранным юрлицом, основанным в 2021 году, также владеют Егор и, вероятно, его отец Александр. Первый — резидент Польши, второй — Великобритании.

Этот игрок в 2024-м «проиграл»: при выручке в 15 млн рублей компания имела чистый убыток в 3 млн рублей. В минус организация работает как минимум с 2021 года.

Переводы в зарубежные казино запретят, проверки усилят

Отметим, что белорусы испытывают удачу не только на онлайн-площадках, которые получили разрешение на такую деятельность. В нашей стране есть доступ и к другим игрокам рынка, которые не имеют юрлиц в Беларуси и не подпадают по законодательство страны. Это «исключает возможность защиты прав и законных интересов игроков», отмечают в МНС.

Впрочем, это изменится примерно через месяц. С 11 марта белорусам фактически запретят переводить деньги с банковских карт на игры в зарубежных онлайн-казино. Банки должны будут отклонять такие платежи.

При этом белорусские онлайн-казино обяжут работать по новым правилам: они должны будут проверять не только паспорт игрока, но и его банковскую карту и счет — чтобы убедиться, что они действительно принадлежат этому человеку, а не кому-то другому.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com