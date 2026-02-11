закрыть
19 мая 2026, вторник, 19:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремль не примет участие в первом заседании «Совета мира» Трампа

6
  • 11.02.2026, 19:13
  • 4,746
Кремль не примет участие в первом заседании «Совета мира» Трампа
Фото: Getty Images

Заседание состоится 19 февраля в Вашингтоне.

Кремль пока не намерен направлять своих представителей на первое заседание «Совета мира», учрежденного президентом США Дональдом Трампом. Об этом RTVI сообщил представитель российского диктатора Дмитрий Песков.

«От Кремля никто не планирует. Тема «Совета» по-прежнему в проработке в МИДе», — сказал он.

Во время заседания Госдумы сегодня, 11 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ведомство прорабатывает свое отношение к организации. «Наше отношение к «Совету мира» мы сейчас его прорабатываем, учитываем, как настороженно к этой идее отнеслись очень многие страны на Западе и на Востоке, включая постоянных членов Совета безопасности ООН», — сказал глава МИДа РФ.

Первое заседание состоится 19 февраля в Вашингтоне, сообщили источники The New York Times (NYT) и Axios. По словам источника NYT, одной из главных тем предстоящего саммита станет сбор средств на реконструкцию сектора Газа.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН