Кремль не примет участие в первом заседании «Совета мира» Трампа 6 11.02.2026, 19:13

Заседание состоится 19 февраля в Вашингтоне.

Кремль пока не намерен направлять своих представителей на первое заседание «Совета мира», учрежденного президентом США Дональдом Трампом. Об этом RTVI сообщил представитель российского диктатора Дмитрий Песков.

«От Кремля никто не планирует. Тема «Совета» по-прежнему в проработке в МИДе», — сказал он.

Во время заседания Госдумы сегодня, 11 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ведомство прорабатывает свое отношение к организации. «Наше отношение к «Совету мира» мы сейчас его прорабатываем, учитываем, как настороженно к этой идее отнеслись очень многие страны на Западе и на Востоке, включая постоянных членов Совета безопасности ООН», — сказал глава МИДа РФ.

Первое заседание состоится 19 февраля в Вашингтоне, сообщили источники The New York Times (NYT) и Axios. По словам источника NYT, одной из главных тем предстоящего саммита станет сбор средств на реконструкцию сектора Газа.

