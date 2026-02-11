Как правильно воспитывать детей в эпоху ИИ 3 11.02.2026, 19:14

2,066

Несовершеннолетние все чаще воспринимают чат-ботов как друзей.

Новый опрос, проведенный по заказу Vodafone, показал, что почти треть детей в возрасте от 11 до 16 лет, использующих ИИ-чатботов, начинают формировать с ними «дружеские» отношения. Согласно данным, 31% опрошенных признали, что воспринимают чат-бота как друга, а 24% обращались к нему за советом в сложных ситуациях. Еще 17% заявили, что чувствуют себя безопаснее, разговаривая с искусственным интеллектом, чем с человеком, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

По словам эксперта, дети используют чатботов для учебы, подсказок и даже в поисках общения. Среди плюсов — возможность учиться в удобном темпе, практиковать языки и получать пошаговые инструкции по безопасным темам.

Долгосрочные последствия общения с ИИ пока неизвестны. Возможные угрозы включают:

— ослабление навыков критического мышления;

— формирование эмоциональной зависимости от чатботов;

— риск раскрытия личной информации;

— получение неточного или противоречивого совета;

— доступ к не предназначенному для детей контенту.

Особенно уязвимы дети, у которых слабые социальные связи в реальной жизни.

Эксперты рекомендуют:

— обсуждать с ребенком его онлайн-опыт;

— изучать инструменты ИИ вместе;

— объяснять, что чатбот — не человек;

— развивать критическое мышление вопросами вроде «Как это проверить?»;

— следить за конфиденциальностью данных;

— устанавливать четкие правила использования ИИ.

Специалисты подчеркивают, что участие взрослых — ключ к безопасному взаимодействию детей с искусственным интеллектом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com