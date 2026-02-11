Как правильно воспитывать детей в эпоху ИИ

Как правильно воспитывать детей в эпоху ИИ3
- 11.02.2026, 19:14
Несовершеннолетние все чаще воспринимают чат-ботов как друзей.
Новый опрос, проведенный по заказу Vodafone, показал, что почти треть детей в возрасте от 11 до 16 лет, использующих ИИ-чатботов, начинают формировать с ними «дружеские» отношения. Согласно данным, 31% опрошенных признали, что воспринимают чат-бота как друга, а 24% обращались к нему за советом в сложных ситуациях. Еще 17% заявили, что чувствуют себя безопаснее, разговаривая с искусственным интеллектом, чем с человеком, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
По словам эксперта, дети используют чатботов для учебы, подсказок и даже в поисках общения. Среди плюсов — возможность учиться в удобном темпе, практиковать языки и получать пошаговые инструкции по безопасным темам.
Долгосрочные последствия общения с ИИ пока неизвестны. Возможные угрозы включают:
— ослабление навыков критического мышления;
— формирование эмоциональной зависимости от чатботов;
— риск раскрытия личной информации;
— получение неточного или противоречивого совета;
— доступ к не предназначенному для детей контенту.
Особенно уязвимы дети, у которых слабые социальные связи в реальной жизни.
Эксперты рекомендуют:
— обсуждать с ребенком его онлайн-опыт;
— изучать инструменты ИИ вместе;
— объяснять, что чатбот — не человек;
— развивать критическое мышление вопросами вроде «Как это проверить?»;
— следить за конфиденциальностью данных;
— устанавливать четкие правила использования ИИ.
Специалисты подчеркивают, что участие взрослых — ключ к безопасному взаимодействию детей с искусственным интеллектом.