НАТО объявило о старте миссии «Арктический страж»1
- 11.02.2026, 19:17
Цель миссии — усилить положение НАТО в Арктике.
НАТО объявило о старте миссии Arctic Sentry («Арктический страж»), нацеленной на расширение присутствия войск блока в Арктике, сообщает Reuters со ссылкой на заявление альянса.
Миссия призвана обеспечить координацию военного присутствия союзников в регионе, в том числе в рамках учений «Арктическая выносливость» в Гренландии.
«Операция «Арктический страж» подчеркивает приверженность альянса обеспечению безопасности своих членов и поддержанию стабильности в одном из наиболее стратегически важных и экологически сложных регионов мира», — заявил генерал ВВС США, главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
Он отметил, что это позволит НАТО использовать свою мощь для защиты его территорий и обеспечения безопасности Арктики и Крайнего Севера.
По информации Bloomberg, создать миссию «Арктический страж» для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе предложила Германия. Акцент на арктическом направлении усилился на фоне заявлений представителей США о возможном приобретении Гренландии, европейские государства стали направлять свои контингенты на остров.
Reuters сообщил, что НАТО запланировало миссию в Арктике после переговоров в Давосе между президентом США Дональдом Трампом и генсеком альянса Марком Рютте. Обсуждение будущего Гренландии, автономной территории в составе Дании, позволило снизить напряженность, возникшую после претензий Трампа на стратегически важный для США остров.
Европейские дипломаты, военный и еще один источник, знакомый с ситуацией, пояснили Reuters, что в рамках миссии может усилиться воздушное и морское патрулирование, включая использование дронов. Но основной акцент будет сделан на оптимизации существующих ресурсов альянса в регионе.
В электронном письме представителя НАТО агентству говорится, что «миссия станет частью усилий по укреплению сдерживания и обороны в связи с активностью России и растущим интересом Китая к Арктике».