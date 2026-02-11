Atlantic Council: Технологические компании становятся новой силой на поле боя 11.02.2026, 19:42

Как частный сектор меняет ход современных конфликтов.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, одними из первых, кто отреагировал, стали вовсе не государства, а технологические и киберкомпании. Именно они взяли на себя ключевую роль в отражении масштабных российских кибератак, помогая Украине сохранить энергосистему и цифровую инфраструктуру. Но их вмешательство фактически означало самостоятельное вхождение в международный конфликт — без мандата правительства и без государственных ограничителей, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя участие частного сектора в войнах не ново, сегодня происходят качественные изменения:

— Технокомпании действуют без указаний государств, самостоятельно вмешиваясь в межгосударственные конфликты.

— Их возможности сопоставимы с государственными, но при этом компании не ограничены правовыми и политическими рамками, сдерживающими державы.

— Мирная жизнь, бизнес и безопасность государств все больше зависят от их инфраструктуры — от облачных серверов до спутниковой связи.

Так Microsoft прямо признала, что технологический сектор стал «неизбежным» элементом национальной киберзащиты. Возникают серьезные правовые и этические вопросы. Считаются ли такие компании комбатантами по международному гуманитарному праву? Особенно когда их инструменты и знания — например, обнаружение «уязвимостей нулевого дня» — сопоставимы с арсеналом государств.

Ситуация осложняется и тем, что решения конкретных бизнес-лидеров могут менять ход войны. В 2022 году миллиардер Илон Маск, по сообщениям СМИ, ограничил доступ Украины к Starlink в критический момент контрнаступления. Это вызвало резкую критику британских парламентариев, предупредивших об опасности «концентрации власти вне регулирования».

Считается, что именно инцидент со Starlink ускорил создание Тайванем собственной независимой спутниковой сети. Китай, в свою очередь, как сообщается, изучает роль американских технологических компаний в войне России, видя в них стратегическое преимущество США. При этом американские корпорации, включая Apple, слишком зависят от китайского рынка и производства, что может осложнить их решения в случае кризиса вокруг Тайваня.

Государства должны действовать — иначе технологические гиганты будут управлять конфликтами сами

Эксперты призывают к срочному диалогу между правительствами и технокомпаниями. Требуются:

— новые механизмы подотчетности,

— правовые рамки для использования кибервозможностей,

— возможное подчинение ключевых решений государству.

Без этого будущие конфликты могут снова развиваться по сценарию, где частные корпорации — а не государства — первыми выходят на поле боя и определяют исход глобальных противостояний.

