К закупкам американского оружия для Украины присоединяется влиятельная страна НАТО
- 11.02.2026, 20:24
Об этом сообщил министр обороны этой страны.
Британия выделила пакет финансирования на закупку американского оружия для Украины. Страна присоединяется к программе PURL.
Об этом в комментарии Politico заявил министр обороны Британии Джон Хили.
«Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов (около 205 млн долларов - ред.) на PURL. Вместе мы должны предоставить Украине критически необходимую противовоздушную оборону в ответ на жестокое наступление Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.)», - отметил Хили.
Двое неназванных дипломатов НАТО рассказали изданию, что на данный момент три четверти из 32 членов альянса обязались присоединиться к схеме.
Австралия и Новая Зеландия также присоединились, а Япония, как ожидается, объявит о предоставлении нелетальной помощи.