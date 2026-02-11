Белорус более полутора лет ждал в очереди на немецкий шенген 13 11.02.2026, 20:28

Многих удивило, на какой срок была выдана виза.

В Threads компании @maxxtour.by, что помогает белорусам получать визы, рассказали историю клиента, который подавался на немецкий шенген. В лист ожидания человек записался в августе 2024-го, очередь нести документы подошла только через полтора года — в январе 2026-го. Но больше некоторых удивило то, на какой срок была выдана виза. Другие пришли к выводу, что надо радоваться и этому, передает «Зеркало».

По данным компании, на немецкий шенген человек подавался впервые. У него было «неофициальное приглашение», то есть не оформленное на бланке, а просто написанное от руки. Составили его друзья, уточнили представители формы в комментариях. В листе ожидания человек находился почти полтора года. Документы ему нужно было подавать 27 января 2026-го. Визу выдали на 30 дней. С 29 июня по 28 июля.

— Для нас не было это шоком, жестью и чем-то в этом роде, — отметили в компании.

По их словам, к моменту подачи они понимали статистику выдаваемых виз, поэтому подобного результата ожидали.

— Плюс [немецкая] виза доступна в плане записи любому человеку, без ботов и неоправданного ценника на рынке. Виза есть, и это [отлично], — отметили в фирме.

За сутки пост пользователя @maxxtour.by просмотрели более 80 тысяч раз, под ним свыше 160 комментариев. В них многие делились своими историями получения немецкого шенгена. Приводим некоторые из таких историй:

«По официальному приглашению дочь ждала год и четыре месяца. В сентябре получила [визу] на пять лет».

«Ждали полтора года, чистые паспорта, неофициальное приглашение. [Результат] три месяца, или 90 дней. Мы довольны».

«Нашим друзьям дали на 12 дней, ждали запись почти год, первая немецкая виза».

«17 месяцев ждали, неофициальное приглашение, дали на год всей семье. До этого делала [тоже] в немецком [консульстве]. [Был] первый раз, туризм, и тоже дали на год всем (была только бронь гостиницы и данные на авто для выезда своим ходом)».

«Ожидание полтора года, официальное приглашение от друзей. Дали визу ровно на срок первого въезда, которое указали в анкете. На 28 дней».

«Я пока немцев жду, уже успел с третьего раза у итальянцев на два года [визу] получить <…>».

В комментариях один из пользователей написал, как, записавшись в лист на подачу на немецкий шенген, оказался в неприятной ситуации.

— Я стал в очередь в январе 2024-го, и очередь просто пропала, никто не знает [куда]. Ответ: «Становитесь заново», — пожаловался мужчина.

— У нас тоже есть такие случаи, в сентябре 2025-го была запись — и удалили, — поделились своим опытом в компании maxxtour.by.

Где белорусам проще всего получить визу

В конце января телеграм-канал «Визовый крот» опубликовал свой рейтинг стран, где белорусам охотнее всего дают шенген. Традиционно первое место в нем занимает Испания.

— Из хорошего: отказов немного, сроки рассмотрения в рамках двух недель.

Результат тот же: под даты поездки, [на] месяц [или] три. На большее рассчитывать не следует. Даты [на запись на подачу] к испанцам появляются примерно раз в две недели, — пишет телеграм-канал.

На втором месте — Италия: записаться на подачу в визовый центр этой страны все еще сложно, но если получится, результат окупится.

— В итоге самые удачливые получают визы на год, два, три, — отмечает «Визовый крот».

Третье место в этом рейтинге занимает Франция, затем идут Венгрия, Греция, Германия, Болгария, Румыния.

