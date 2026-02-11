Президент Литвы призвал Европу «не царапать» поодиночке ворота Кремля 1 11.02.2026, 20:30

Призывы к диалогу с РФ не добавляют солидности Европе.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Европе «не добавляет солидности», когда тот или иной европейский лидер «вдруг начинает рассказывать о том, как давно ЕС вел переговоры» с нелегитимным российским президентом Владимиром Путиным, и делает вывод, что «нужно обязательно поговорить снова». Об этом политик сказал в интервью LRT, опубликованном 10 февраля.

Науседа отметил, что это признак непоследовательной политики.

«Потому что несколько месяцев назад мы говорили об ответственности России, о 20-м пакете санкций, о том, что его нужно сделать максимально строгим», – напомнил президент Литвы.

По его словам, Путин «уважает силу», и он видит ее на стороне США, но это не означает, что у Европы нет возможности участвовать в этом процессе, особенно когда Украина требует, чтобы Европа всегда была равноправным партнером на этих переговорах.

«Но мы должны сделать это сначала после тщательного обсуждения и с четким пониманием того, что роль Европы заключается прежде всего в достижении устойчивого мира в Украине […] и мира, который создает гарантии стабильности и безопасности не только для Украины, но и для самой Европы», – отметил Науседа.

Как указал президент Литвы, интерес Европы в том, чтобы мир не оказался таким, который «фактически запрограммировал бы новый конфликт» или новое нападение России через полтора-два года.

«И вместе с американцами мы можем этого добиться. Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя стучать или царапать ворота Кремля и разговаривать с тем или иным представителем Кремля», – подчеркнул Науседа.

