закрыть
19 мая 2026, вторник, 21:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Американец установил рекорд по количеству собранных за час бумажных самолетов

1
  • 11.02.2026, 20:46
  • 1,594
Американец установил рекорд по количеству собранных за час бумажных самолетов

Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса.

В США мужчина сделал 250 бумажных самолетов за час и установил рекорд Гиннесса, пишет UPI.

По словам Ричарда ДеФриса, он впервые подал заявку в Книга рекордов Гиннесса два года назад, а официальное разрешение на проведение рекордной попытки получил в декабре 2025 года.

Согласно установленным правилам, цель составляла 200 самолетов за 60 минут. ДеФрис превзошел этот показатель, сложив 250 моделей. Каждый самолет по завершении проверялся официальным представителем Книги рекордов, чтобы убедиться, что он действительно способен летать — это обязательное условие.

«Это потрясающе. За этим стоит много труда и практики», — прокомментировал ДеФрис.

Он отметил, что мечтал установить мировой рекорд давно и специально искал категорию, в которой мог бы проявить себя.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН