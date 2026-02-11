Зеленский поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности 3 11.02.2026, 20:48

Ему передадут премию для народа Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая пройдет с 13-го по 15 февраля. Об этом 11 февраля проинформировали в Х MSC.

«Мы имеем честь подтвердить, что президент Зеленский вернется в Мюнхен и возглавит делегацию Украины», – сказано в сообщении.

От имени своей страны Зеленский также примет премию имени Эвальда фон Клейста, посвященную храброму украинскому народу.

📣 We are honored to confirm that President @ZelenskyyUa will return to Munich and lead the 🇺🇦 delegation.



On behalf of his country, he will also accept the Ewald von Kleist Award, which is dedicated to the brave Ukrainian people. pic.twitter.com/zE2HeJXFo2 — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 11, 2026

Вручена она будет 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, отметило dpa.

С речью выступит премьер-министр Польши Дональд Туск.

По словам председателя MSC Вольфганга Ишингера, «уже более 10 лет украинский народ борется за свою свободу, независимость и достоинство – сначала в Крыму и на Донбассе после российского вторжения в 2014 году, а позже – по всей стране, после того как Россия начала свое масштабное вторжение в 2022 году».

В прошлом году лауреатом премии Эвальда фон Клейста стала глава внешней политики ЕС Кая Каллас, которую отметили за поддержку Украины, указало dpa.

62-я Мюнхенская конференции по безопасности примет около 60 мировых лидеров, 100 министров обороны и иностранных дел, ряд генералов и дипломатов, сообщило dpa. В частности, на конференции ожидают президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, британского премьера Кира Стармера, премьера Дании Метте Фредериксен, лидеров ЕС и НАТО.

США на конференции представит госсекретарь Марко Рубио.

