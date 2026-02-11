Россияне за год передали в ФСБ 150 тысяч доносов друг на друга 15 11.02.2026, 21:14

Практика доносительства в России приобрела системный характер.

В течение 2025 года граждане России через «телефоны доверия» направили в ФСБ почти 150 тысяч сообщений о предполагаемых правонарушениях. Согласно отчету, опубликованному на сайте службы, на центральный телефон доверия поступило 68 785 обращений, а в территориальные отделы — еще 77 772. Из них «оперативно значимыми» ФСБ назвала лишь 455 и 15 233 сообщения соответственно. Остальные ведомство охарактеризовало как «справочные и информационные», передает The Moscow Times.

По итогам последовавших проверок к уголовной ответственности по статьям о «терроризме» и «диверсии» были привлечены 18 граждан. Также силовики возбудили 20 дел о ложных минированиях, три человека были осуждены за распространение «недостоверной информации террористического характера», еще четверо — привлечены к административной ответственности.

Практика доносительства в России приобрела системный характер после начала полномасштабной войны в Украине. Как подсчитал паблик «Осторожно, новости», только Z-патриоты с начала 2024 года по апрель 2025-го написали не менее 350 публичных доносов, около 40% из них привели к отмене мероприятий, возбуждению уголовных дел или принудительным извинениям. Наиболее результативной оказалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина: 60% ее обращений завершились преследованием граждан. Также в числе активных доносчиков — «Русская община», движение «Сорок сороков», Виталий Бородин и организация «Зов народа».

В различных структурах начали появляться внутренние механизмы поощрения подобных сообщений. Так, с января 2026 года в Нижегородской области чиновникам, сообщившим о попытке подкупа, выплачивают премию в размере половины оклада. В Президентской академии РАНХиГС студентов и преподавателей обязали сигнализировать о нарушителях «кодекса этики». Авиакомпания «Россия» предписала сотрудникам доносить на коллег с антивоенными взглядами, а Пензенский государственный университет — сообщать о «странном поведении» знакомых. Общество «Знание» разместило форму для жалоб на «подозрительные» лекции «иноагентов».

Отдельные инициативы касаются здравоохранения. Фонд «Женщины за жизнь» запустил чат-бот, где беременным девушкам предлагается сообщать о врачах, родственниках или партнерах, советующих сделать аборт. А Русская православная церковь силами «добровольцев» проверила более тысячи частных клиник и направила 732 обращения в надзорные ведомства с требованием наказать медучреждения за проведение абортов.

МВД РФ, в свою очередь, выпустило методичку для граждан по выявлению «террористов», рекомендовав доносить на людей в «неподходящей по сезону одежде», с крупными сумками или с «чрезмерно сосредоточенным» выражением лица.

