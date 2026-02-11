«Сотрудники были в панике»

  11.02.2026, 21:38
В итальянском визовом центре умер человек.

В визовом центре Италии в среду, 11 февраля, умер один из посетителей. Информация об этом появилась в одной из веток чата, где обсуждают подачу документов на шенген, заметило «Зеркало».

Ближе к 16.00 в чате появилось сообщение о том, что возле итальянского визового центра стоит скорая, внутрь никого не пускают.

«Женщина-охранница сказала, что не будут [пускать]. Паспорт не смогла забрать, но я пять минут постояла и ушла», — описала ситуацию одна из участниц чата.

Позже на вопрос, что произошло, другая ответила: «Человек умер».

Судя по сообщениям, кому-то из пришедших в центр стало плохо.

«Ждут милицию, до этого пытались реанимировать, видимо, неуспешно», — сообщила одна из свидетельниц произошедшего.

В 16.37 администратор чата написал: «Человеческая смерть меняет многие планы… Их может просто больше не быть».

«Я была там в моменте. И поверьте, там такой ужас происходил, что работникам вообще не до верификации было», — написала одна из пользовательниц в ответ на вопрос, продолжат ли проводить верификацию.

«Мы одни из последних, кто сейчас вышли с подачи документов, — около 17.00 отметила еще одна участница беседы. — Нас приняли на верхнем этаже. Ситуация неприятная, люди нетерпеливы, многих не волнует чужое горе.

Никто ни на кого не орал, понятно, что сотрудники были в панике, все растеряны и встревожены. Понимаю, что иногородним неудобно приехать завтра, им пошли навстречу и выдали паспорта. Сработали настолько оперативно, насколько смогли. Десять минут назад только приехала милиция, изменить сегодня уже ничего бы они не смогли».

В телеграм-каналах Следственного комитета и ГУВД Мингорисполкома официальной информации об инциденте пока нет.

