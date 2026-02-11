«Шокирующих деталей больше, чем в «Твин Пикс» 3 11.02.2026, 22:06

В Болгарии расследуют загадочные смерти в горных районах.

В Болгарии правоохранители расследуют обстоятельства гибели шести человек, тела которых в течение нескольких дней были обнаружены в горных районах страны. Об этом 10 февраля сообщило The Guardian.

Первые три тела – мужчин в возрасте 45, 49 и 51 год – нашли в начале февраля в сгоревшем домике близ Петроханского перевала. Все имели огнестрельные ранения головы. По предварительным данным судмедэкспертов, выстрелы могли быть произведены с близкого расстояния, а следы ДНК на оружии принадлежат самым погибшим.

Впоследствии полиция обнаружила еще троих умерших – двух мужчин 51 и 22 лет и 15-летнего подростка – в кемпере возле вершины Околчица примерно в 100 км от Софии. Следователи предполагают, что оба случая связаны между собой.

По информации прокуратуры, результаты вскрытия свидетельствуют, что во втором эпизоде «вероятно были совершены два последовательных убийства и одно самоубийство».

Пятеро из погибших были членами природоохранной организации, действовавшей в районе болгарско-сербской границы. В медиа появились разные версии событий – от внутреннего конфликта в группе до предположений, что погибшие могли стать свидетелями незаконной деятельности, в том числе контрабанды людей или незаконной вырубки леса.

Родственники жертв исключают версию о внутренних проблемах и заявляют о возможном умышленном убийстве. В то же время правоохранители призывают воздержаться от спекуляций и подчеркивают, что расследование продолжается.

Генеральный прокурор Борислав Сарафов заявил, что в деле «больше шокирующих деталей, чем в «Твин Пикс» – американском сериале 1990-х, детективно-мистической драме о расследовании убийства в маленьком городке, где под спокойной оболочкой скрываются темные тайны.

Экс-президент Болгарии Румен Радев назвал дело «политическим шоком и свидетельством состояния страны», выразил соболезнования семьям погибших, однако отказался комментировать событие.

СМИ напомнило, что согласно опросу 2024 года, 70% болгар верили в теории заговора, а 37% становились жертвами дезинформации – настолько, что авторы исследования, проведенного Центром изучения демократии (CSD) и Болгарско-румынской обсерваторией цифровых медиа, заявили, что Болгария живет в условиях «постправды».

