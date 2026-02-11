В России окончательно заблокировали WhatsApp, YouTube и Facebook 45 11.02.2026, 22:17

Недоступными стали также домены ряда зарубежных СМИ.

Сообщается, что со вчерашнего дня домены WhatsApp, YouTube, Facebook и ряда других сервисов, запрещенных в России, стали недоступны для пользователей в стране.

Речь идет уже не о замедлении работы, а о полной «невидимости» этих ресурсов: их адреса удалены из национальной системы DNS. В результате при попытке зайти на сайт невозможно определить его IP-адрес, и система сообщает о несуществующем домене. Таким образом, доступ к таким сайтам фактически полностью прекращен.

Помимо названных платформ, недоступными стали также домены BBC, Deutsche Welle, «Радио Свобода», анонимного браузера Tor, соцсети Instagram и других ресурсов.

Использование российскими провайдерами Национальной системы доменных имен, которой управляет Роскомнадзор, предусмотрено законом о «суверенном интернете». Применение альтернативных DNS-сервисов (например, Google DNS) власти последовательно ограничивают с 2021 года.

