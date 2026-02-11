Белорус приготовил драник в виде карты страны и развеселил пользователей сети

Белорус приготовил драник в виде карты страны и развеселил пользователей сети1
- 11.02.2026, 22:30
Фотофакт.
Издание «Сильные новости» нашло в Threads фото кулинарного шедевра, опубликованного пользователем с ником alexkavaliou. По мнению молодого человека, драник очень похож на «отфотошопленную картинку из конца нулевых», но уверяет, что все получилось совершенно случайно.
Многие белорусы поблагодарили автора за креативное фото, а некоторые даже отметили, что испечь драник-карту — настоящее мастерство.
А еще они шутили над некоторыми диспропорциями:
«Испеките нам выход к морю, будьте любезны»;
«Минус Климовичи и Костюковичи. Плюс Белосток»;
«Как будто немного Польши прихватили».
Стоит добавить, что «самый белорусский драник» комментировали и официальные аккаунты предприятий и организаций:
«Это не случайность, это призвание!», — написал представитель «Аливарии».
«Вы прошли тест на белоруса», — дополнили в realt.by.
«Идеально», — констатировал Минский метрополитен.