Белорус приготовил драник в виде карты страны и развеселил пользователей сети 1 11.02.2026, 22:30

Фотофакт.

Издание «Сильные новости» нашло в Threads фото кулинарного шедевра, опубликованного пользователем с ником alexkavaliou. По мнению молодого человека, драник очень похож на «отфотошопленную картинку из конца нулевых», но уверяет, что все получилось совершенно случайно.

Многие белорусы поблагодарили автора за креативное фото, а некоторые даже отметили, что испечь драник-карту — настоящее мастерство.

А еще они шутили над некоторыми диспропорциями:

«Испеките нам выход к морю, будьте любезны»;

«Минус Климовичи и Костюковичи. Плюс Белосток»;

«Как будто немного Польши прихватили».

Стоит добавить, что «самый белорусский драник» комментировали и официальные аккаунты предприятий и организаций:

«Это не случайность, это призвание!», — написал представитель «Аливарии».

«Вы прошли тест на белоруса», — дополнили в realt.by.

«Идеально», — констатировал Минский метрополитен.

