Forbes назвал Маска и Безоса величайшими новаторами США 2 11.02.2026, 22:54

1,440

Миллиардеры заняли первые две позиции в списке.

Илон Маск и Джефф Безос заняли первые две позиции в списке из 250 ныне живущих новаторов, опубликованном журналом Forbes. Рейтинг приурочен к 250-летию США и подготовлен в рамках годичной серии специальных материалов.

Маск возглавил перечень. Издание подчеркивает, что он — «единственный человек в истории, который основал пять компаний, каждая из которых оценивается в миллиарды долларов». Безос занял второе место. Сейчас он участвует в проектах Blue Origin по возвращению NASA на Луну и развивает системы производства на базе искусственного интеллекта в Prometheus.

В первую пятерку также вошли один из создателей Microsoft Билл Гейтс, основатель Lucasfilm Джордж Лукас и глава Nvidia Дженсен Хуанг. В список включены бизнес-лидеры, которые «выносят свои прорывы на рынок, трансформируя целые отрасли и создавая новые».

При составлении рейтинга использовались нейросети, в том числе ChatGPT и Gemini. Окончательное распределение мест определили редакторы Forbes.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com