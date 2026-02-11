Зеленский хочет четкости по вступлению Украины в ЕС 1 11.02.2026, 22:43

Президент Украины надеется на «конкретную дату».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сделает все для подготовки вступления в ЕС до 2027 года и подчеркнул, что хочет конкретной даты.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

«Какие-то слухи ходили, но я к ним пока отношусь очень осторожно. Почему? Я говорил следующее, и хочу это подчеркнуть, потому что считаю, что это важно, что Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению до 27-го года. По крайней мере главные вещи мы сделаем. Второе: я хочу конкретную дату», - подчеркнул он.

Президент выразил убеждение, что если в договоре, который Украина подпишет с США и РФ, не будет даты, российский диктатор потом сделает все, чтобы заблокировать процесс вступления.

«И даже не своими руками, а руками тех или иных представителей Европы. Мы с вами свидетели соответствующих вещей, когда кластеры не открываются и т.д., проблемы были с кандидатством. Целая была волна такая... сложностей и борьбы нашей. Но, тем не менее мы получили кандидатство. С кластерами сложнее», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины важна конкретика по ЕС, поскольку это является гарантиями безопасности для страны.

«Это конкретика, с конкретной датой, а моя подпись сегодня на 20-пунктном плане, плане завершения войны, гарантирует украинцам, что будет конкретная дата нашего вступления», - отметил президент Украины.

