Трамп и Нетаньяху обсудили переговоры с Ираном 11.02.2026, 23:04

1,212

Конкретных договоренностей достигнуто не было.

Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social о встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и членами его делегации. Переговоры продолжались три часа.

«Это была очень хорошая встреча, удивительные отношения между нашими двумя странами продолжаются»,— отметил Трамп. При этом он уточнил, что конкретных договоренностей достигнуто не было.

Президент США настаивает на продолжении контактов с Ираном, чтобы оценить возможность заключения соглашения. В случае успеха такой вариант, по его словам, стал бы предпочтительным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com