BMW отзывает сотни тысяч автомобилей по всему миру

BMW отзывает сотни тысяч автомобилей по всему миру7
- 11.02.2026, 23:11
- 5,624
На фоне опасности возгорания.
BMW отзывает по всему миру более 500 тысяч автомобилей из-за угрозы возгорания. Об этом сообщает газета Bild.
Официальной информации от концерна пока не поступало.
Компания ранее обнаружила, что при запуске двигателя возможно короткое замыкание. Эта проблема касается машин BMW 2 серии Coupe, нескольких вариаций 3-й, 4-й и 5-й серий, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine, а также моделей BMW X4, X5, X6 и Z4.