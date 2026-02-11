BMW отзывает сотни тысяч автомобилей по всему миру 7 11.02.2026, 23:11

На фоне опасности возгорания.

BMW отзывает по всему миру более 500 тысяч автомобилей из-за угрозы возгорания. Об этом сообщает газета Bild.

Официальной информации от концерна пока не поступало.

Компания ранее обнаружила, что при запуске двигателя возможно короткое замыкание. Эта проблема касается машин BMW 2 серии Coupe, нескольких вариаций 3-й, 4-й и 5-й серий, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine, а также моделей BMW X4, X5, X6 и Z4.

